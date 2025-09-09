Violento robo, miedo y corridas a la salida de un instituto de inglés que estaba lleno de chicos

Un robo a mano armada contra un automovilista que esperaba a sus hijas a la salida de un instituto de inglés en Quilmes generó momentos de pánico entre alumnos, padres y vecinos, quienes se refugiaron dentro del establecimiento para evitar ser alcanzados por los delincuentes.

El hecho ocurrió en la esquina de Luis María Campos y Misiones cuando un hombre permanecía dentro de su vehículo aguardando la salida de las alumnas.



En ese momento, al menos un asaltante se aproximó y lo amenazó a través de la ventanilla para exigirle sus pertenencias. "¡Dame el celular!", le exigió. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

De acuerdo con los testigos, los gritos del ladrón y la reacción de quienes presenciaron la escena provocaron corridas hacia el interior del instituto. El conductor, en medio de la tensión, aceleró y logró escapar sin sufrir heridas.

El episodio volvió a poner en evidencia la preocupación de la comunidad educativa y de los vecinos por la seguidilla de hechos de inseguridad en la zona. Los delincuentes huyeron y hasta el momento no hay detenidos.