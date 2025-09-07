Un influencer daba consejos para tener una vida de lujos pero resultó ser narco: cayó “El Musulmán”

Un joven marplatense conocido como “El Musulmán” fue detenido en la puerta del shopping Los Gallegos tras una investigación de la DDI donde se comprobó que vendía droga en modalidad delivery.

El delincuente de 26 años había ganado gran notoriedad en redes sociales a partir de mostrar una vida de lujos con supuestos viajes a Dubai y el uso de coches de alta gama.

El influencer, que se presentaba como “coach” y “trader”, contactaba a los potenciales clientes por WhatsApp o Telegram y les llevaba la cocaína a bordo de una camioneta Amarok.

Luego utilizaba una panadería ubicada en Génova y Brumana como pantalla para justificar la gran circulación de dinero.

Los efectivos constataron que la cocaína llevaba el sello del delfín, perteneciente al Clan Castedo, un grupo narco con fuerte actividad por todo el país.

“El Musulmán” fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.