Caranchos top: encontraron una copia del DNI de L-Gante e investigan su vínculo con la banda que estafaba aseguradoras

Una copia del DNI del cantante L-Gante fue hallada durante un allanamiento a un estudio jurídico en el marco de una causa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada a estafar a compañías de seguros, informaron hoy fuentes judiciales. A partir de ese hallazgo, los investigadores buscan determinar si el artista fue cliente del estudio o si los sospechosos utilizaban su identidad de manera fraudulenta.

El cantante volvió así a quedar mencionado en una causa judicial, aunque por el momento no se le atribuyó participación directa en los hechos. La investigación apunta a establecer el origen y el uso de la documentación secuestrada.

La causa, conocida como la de los “caranchos vip”, registra hasta el momento 10 personas detenidas y más de 110 imputados, mientras que otras ocho permanecen prófugas con pedido de captura nacional e internacional.

Según la pesquisa, la organización se dedicaba a captar personas con pólizas de seguros vigentes, simular accidentes de tránsito y presentar reclamos ante distintas aseguradoras mediante documentación falsa. La maniobra incluía certificados médicos truchos, poderes apócrifos y presupuestos adulterados de talleres mecánicos.

La ampliación de la denuncia permitió profundizar el conocimiento sobre los integrantes de la banda y las funciones que cumplía cada uno dentro de la estructura delictiva. La investigación es llevada adelante por el fiscal de Morón Claudio Oviedo.

Bajo su dirección, personal de la DDI Merlo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina y agentes de la Policía de la Ciudad realizaron allanamientos simultáneos ordenados por la jueza de Garantías Karina De Luca, en el marco de una causa por defraudaciones y estafas contra compañías de seguros.

Los procedimientos, dispuestos por el Juzgado de Garantías N° 6 de Morón, se concretaron en domicilios de Morón, Ramos Mejía, Ituzaingó, San Fernando, Tres de Febrero, San Miguel, Vicente López y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como resultado, se produjeron nueve detenciones entre las más de 110 personas imputadas.

Además, 45 nuevas denuncias presentadas por las aseguradoras Zurich y Federación Patronal permitieron ampliar la investigación y sumar nuevos hechos al expediente judicial.

Fuentes judiciales señalaron que algunos de los allanamientos se realizaron en estudios jurídicos bajo investigación, por lo que los procedimientos contaron con veedores de los Colegios de Abogados de los distintos departamentos judiciales bonaerenses y de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo establece la legislación vigente.

Entre los elementos secuestrados figuran poderes notariales falsificados, certificados médicos con diagnósticos inventados, presupuestos adulterados de talleres mecánicos, además de armas de guerra y estupefacientes. En la causa hay abogados y médicos detenidos, y varios sospechosos continúan prófugos.

Uno de los estudios allanados fue “Legal Group”, ubicado en la zona de Parque Leloir. De acuerdo con la investigación, ese estudio tenía domicilio legal constituido en la Ciudad de Buenos Aires, aunque se comprobó que en el lugar declarado nunca funcionó.

La causa está caratulada como asociación ilícita, uso de documento privado falso y estafas reiteradas, y continúa en etapa de investigación.