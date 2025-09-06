Robó un camión, la policía le cortó el paso y los chocó de frente: escapó a pie y se tiroteó con los efectivos

El Comando de Patrullas de Lanús protagonizó un espectacular choque y posterior persecución luego de que un asaltante robe un camión que estaba estacionado sin ocupantes en la vía pública.

Mientras los efectivos patrullaban por la zona de Warnes recibieron el alerta por un vehículo con pedido de secuestro robado minutos antes. Casi a la par, un auto comenzó a los bocinazos para advertirles que el rodado en cuestión era un camión que venía detrás.

El móvil policial pegó medio vuelta y se interpuso en el camino del asaltante que lejos de amedrentarse, aceleró y los impactó de frente, poniendo en riesgo su vida y la del los oficiales.

Rápidamente, el ladrón descendió del camión y escapó a pie mientras se tiroteaba con la policía. Tras varias cuadras de persecución fue detenido en Balbín y Emilio Castro.

Por disposición de la UFI N°7 de Lanús, la causa fue caratulada como “Robo agravado de vehículo dejado en la vía pública” y el asaltante fue trasladado a la Comisaría 5ta en Villa Diamante.