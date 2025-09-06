Simulaban comprar, golpeaban a los empleados y se llevaban la recaudación: cayó la banda de los “robo kioscos”

Los comerciantes del centro marplatenses eran aterrorizados desde hace un año por la banda de los “robo kioscos”, un grupo delictivo integrado por varios hombres y una mujer que perpetraban los asaltos a punta de pistola y con gran violencia.

Gracias a tareas investigativas de la DDI de Mar del Plata, lograron arrestar a un hombre de 28 años en un domicilio de Anchorena entre Los Manzanos y las Primaveras. El delincuente, señalado como el cabecilla de la banda, participó de los 10 robos.

A su vez, fue identificada una mujer de 34 años, que sería pareja del líder y que habría participado al menos de uno de los delitos. Además, fue arrestado un tercer implicado conocido como “El Simulador”.

Las cámaras de uno de los kioscos asaltados mostraron el modus operandi utilizado por la banda. Siempre ingresaban de a dos o a tres, simulaban estar en busca de un producto y cuando el cajero quedaba expuesto, lo reducían a culatazos y lo obligaban a tirarse al suelo.

Entre todos los asaltados cometidos, los ladrones se llevaron más de $500.000 en efectivo de las distintas cajas, así como cigarrillos y otra mercadería.