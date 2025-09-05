“Estoy a punto de explotar la bomba en el avión”: así amenazaba al 911 “El loco del teléfono”

Un joven de 20 años, apodado “el loco del teléfono”, fue procesado con arresto domiciliario luego de comprobarse que efectuó más de 30 amenazas falsas de bomba al 911, que provocaron demoras y cancelaciones de vuelos en Ezeiza y Aeroparque.

Las intimidaciones, realizadas durante un mes, estuvieron dirigidas contra dos aeronaves de Aerolíneas Argentinas y una de Flybondi. En varias de las comunicaciones, el acusado utilizaba voces distorsionadas y acentos extranjeros para simular distintas identidades. En una de ellas llegó a advertir: “El avión está despegando y estoy a punto de explotar la bomba”.

El trabajo pericial de la División de Innovación en Investigaciones Tecnológicas del Departamento de Delitos Tecnológicos Especiales de la Policía de la Ciudad permitió establecer la vinculación directa entre los dispositivos electrónicos secuestrados al imputado y los más de 35 llamados intimidatorios.

El procedimiento, ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Hernán Villena, incluyó el allanamiento en la localidad cordobesa de La Falda, el secuestro de teléfonos y computadoras, y un análisis forense integral con colaboración de empresas digitales y cooperación internacional.

Con las pruebas reunidas, el magistrado dispuso su procesamiento como autor penalmente responsable de intimidación pública reiterada, con arresto domiciliario bajo tobillera electrónica, prohibición de salida del país, retención de pasaporte y embargo de bienes por 15 millones de pesos, monto calculado en función de los gastos que generaron los operativos de seguridad.

"El loco del teléfono" también hizo llamadas solicitando auxilio con información falsa y comunicaciones simulando detonaciones y “tiroteos”.