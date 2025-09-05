Argentina-Venezuela: 8 detenidos, 79 trapitos demorados, 12 hinchas con derecho de admisión y 7 deudores alimentarios

El operativo de seguridad se desplegó en los accesos del estadio Monumental para el partido Argentina-Venezuela, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
Estos controles fueron organizados en tres anillos por el Ministerio de Seguridad, a través del Comité de Seguridad en el Fútbol, y contó con más de 1.000 efectivos policiales y la colaboración de Agentes de Tránsito y de Prevención.
“Realizamos un operativo durante el partido de la Selección para mantener el orden y la seguridad en las inmediaciones del Monumental”, relató el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri a través de sus redes sociales.
Y agregó: “Frenamos a 79 trapitos mientras intentaban extorsionar al público y a los vecinos de la zona. En la Ciudad, el espacio público es de todos los porteños”.
En cuando al detenido con pedido de captura internacional, fue localizado en el acceso de la avenida Lidoro Quinteros durante los controles del programa Tribuna Segura. Allí, se comprobó que el joven de 25 años que quería ingresar al estadio tenía una orden de detención en una causa por "robo con resultante homicidio", librada por el Juzgado de Garantías Número 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.
Se consultó con el Juzgado Nacional de Rogatorias, a cargo del doctor Gabriel Bustos, quien dispuso la detención del sujeto y el traslado a la dependencia de seguridad.
En cuanto a las otras detenciones, cuatro de ellas fueron producto de lesiones contra un agente de seguridad privada, otra por atentado y resistencia a la autoridad, y dos por estafa de venta de entradas. Intervinieron aquí, la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del doctor Norberto Brotto; el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 40, a cargo de la doctora Verónica González, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 8, especializada en eventos masivos, del doctor Maximiliano Vence, Secretaría del doctor José Pazos.
El total de las actas contravencionales que se hicieron en los tres anillos de seguridad fueron 178, siendo 79 de ellas a trapitos por intentar lucrar por estacionar vehículos en la vía pública.
Siguiendo con la nómina, hubo doce hinchas que no pudieron entrar por estar incluidos en el padrón de Tribuna Segura y siete simpatizantes fueron detectados como deudores alimentarios.
Además, se labraron contravenciones por reventa de entradas, uso indebido del espacio público, ingresar sin entradas o incitar al desorden, actividades lucrativas no autorizadas, suministrar bebidas alcohólicas, ensuciar bienes, intentar ingresar pirotécnia y banderas no autorizadas, y por provocar a la parcialidad contraria.