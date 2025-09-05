Argentina-Venezuela: 8 detenidos, 79 trapitos demorados, 12 hinchas con derecho de admisión y 7 deudores alimentarios

El operativo de seguridad se desplegó en los accesos del estadio Monumental para el partido Argentina-Venezuela, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.



Estos controles fueron organizados en tres anillos por el Ministerio de Seguridad, a través del Comité de Seguridad en el Fútbol, y contó con más de 1.000 efectivos policiales y la colaboración de Agentes de Tránsito y de Prevención.



Y agregó: “Frenamos a 79 trapitos mientras intentaban extorsionar al público y a los vecinos de la zona. En la Ciudad, el espacio público es de todos los porteños”.





En cuanto a las otras detenciones, cuatro de ellas fueron producto de lesiones contra un agente de seguridad privada, otra por atentado y resistencia a la autoridad, y dos por estafa de venta de entradas. Intervinieron aquí, la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del doctor Norberto Brotto; el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 40, a cargo de la doctora Verónica González, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 8, especializada en eventos masivos, del doctor Maximiliano Vence, Secretaría del doctor José Pazos.