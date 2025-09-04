“Te voy a matar, no sabés con quien te metiste”: denunciaron al empresario Ricky Sarkany

Un joven de 24 años denunció al empresario del calzado Ricky Sarkany por amenazas y hurto de documentación, luego de un choque en la autopista Panamericana a la altura de Vicente López.

El hecho ocurrió cerca de las 8.50 a la altura de Thames y Fondo de la Legua, cuando la víctima, que circulaba en un Volkswagen Vento, chocó con un BMW negro que iba delante suyo.



Según el relato del denunciante, del vehículo descendió Sarkany, visiblemente alterado, quien lo insultó y le advirtió: “Te voy a matar, no sabés con quién te metiste”.

En el momento en que ambos se disponían a intercambiar los datos de sus seguros, el empresario le quitó la cédula verde del auto al joven y se habría retirado del lugar.

"Estaba muy ofuscado, comenzó a insultarme y me pidió la cédula verde. Intenté calmarlo, le entregué la documentación, se subió al auto y se retiró con mi cédula", contó la víctima en su declaración ante la Justicia.

El hecho fue denunciado en la Justicia de la localidad de Villa Adelina, partido de San Isidro, y se abrió una investigación judicial para determinar la responsabilidad de Sarkany, reconocido diseñador de calzado.

El accidente no fue grave y no resultaron heridos ni el joven ni Sarkany, según informaron fuentes del hecho a este medio.