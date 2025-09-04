“Pegale un tiro”: motochorros embistieron a un joven contra un comercio, lo tiraron al piso y le robaron hasta la campera

Un joven fue golpeado y despojado de sus pertenencias por dos motochorros que lo sorprendieron en la esquina de Agrelo y avenida Croacia, en el partido bonaerense de José C. Paz.

El hecho ocurrió el martes por la noche cuando los asaltantes, que circulaban en moto, subieron a la vereda, embistieron a la víctima contra el frente de un comercio y la redujeron a los empujones.

Según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad, uno de ellos le exigió a gritos que entregara la mochila y la billetera, mientras el otro lo amenazaba con un arma de fuego.

En pocos segundos, los delincuentes se llevaron el celular, un bolso y hasta la campera del joven, que quedó en remera en plena calle y llorando tras el ataque.

Durante la secuencia, una mujer que caminaba por la zona quedó frente a los ladrones sin darse cuenta de que se trataba de un robo y logró continuar su marcha de manera fortuita.

Vecinos de la zona señalaron que los episodios de este tipo se repiten con frecuencia y pidieron mayores medidas de prevención ante el aumento de los asaltos protagonizados por motochorros.