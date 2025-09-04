Los descubrieron con drones infrarrojos: intentaban cruzar el río en balsas con 7 kilos de cocaína

Con drones infrarrojos sobre el río, Gendarmería Nacional secuestró más de tres toneladas de hojas de coca, casi 70 mil atados de cigarrillos y más de siete kilos de cocaína fueron secuestrados por Gendarmería Nacional en dos procedimientos realizados en la zona del río Bermejo, en la provincia de Salta.

Ayer, en horas de la tarde, el personal de la Sección “28 de Julio” dependiente del Escuadrón 20 “Orán” realizaba patrullajes pedestres, con colaboración de los efectivos de la Unidad de Aviación “Orán”, por inmediaciones al río Bermejo.

Los gendarmes advirtieron movimientos extraños en el cauce del río y constataron que un grupo de personas trasladaban bultos a bordo de jangadas (balsas hecha de troncos de madera), quienes al percatarse de la presencia de los uniformados se despojaron de la carga y emprendieron una huida, nadando hacia el margen contrario.

Al asegurar la zona y la carga, los funcionarios con el apoyo del personal de las Unidades de Reconocimientos “Santiago del Estero” y “Mosconi” trasladaron el procedimiento hacia el asiento de la Subunidad, donde realizaron la apertura de 127 bultos y descubrieron 2.000 kilos de hojas de coca como así también 27.000 paquetes de cigarrillos.

Media hora más tarde, los efectivos del mismo Escuadrón llevaron a cabo un operativo con las mismas características, que tuvo como resultado el decomiso de un total de 7 kilos 284 gramos de cocaína (distribuidos en siete ladrillos envueltos en nylon amarillo), 1.870 kilos de hojas de coca y 42.500 atados de cigarrillos.

Por último, los uniformados informaron el hallazgo de los elementos a la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, la cual autorizó el labrado de las actuaciones y el secuestro de la droga al igual que la mercadería ilegal, en infracción a las Leyes N° 23.737 "Estupefaciente" y N° 22.415 “Código Aduanero”.