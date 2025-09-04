Buscan al auto que atropelló a una moto y huyó: la víctima quedó atrapada debajo de otro vehículo y sobrevivió de milagro

La familia de un motociclista que fue atropellado el 7 de agosto pasado en Rafael Calzada y que sobrevivió de milagro tras quedar atrapado debajo de otro vehículo, pidió colaboración a los vecinos para identificar al conductor de un Toyota Yaris rojo que huyó del lugar sin asistir a la víctima.

El hecho ocurrió cerca de las 18.20 en la calle Pardo de Tavera, a la salida del bajo nivel de San Martín, cuando Emiliano Pérez circulaba en moto en dirección a la avenida Hipólito Yrigoyen. Según testigos, un Toyota Yaris rojo salió a gran velocidad y lo embistió, provocando que cayera sobre la calzada y quedara debajo de un Volkswagen Up que transitaba en sentido contrario.

Vecinos de la zona lograron levantar el vehículo y rescatar a la víctima, que resultó con una fractura expuesta de tibia y peroné, además de nueve costillas quebradas. Fue trasladado inicialmente al hospital Lucio Meléndez y luego derivado a la Clínica Modelo de Lanús, donde permaneció 20 días internado y fue operado para colocarle un clavo intramedular en la pierna.

Actualmente, Emiliano se encuentra en su casa en recuperación, sin poder apoyar la pierna y bajo curaciones diarias.

El padre de la víctima, Adrián Pérez, solicitó ayuda a la comunidad para identificar al vehículo involucrado. "En los videos que conseguimos se ve al auto, pero no la patente. Pedimos a quienes tengan información que nos la hagan llegar", expresó.

El Toyota Yaris rojo continuó su marcha tras el impacto y hasta el momento no fue identificado.