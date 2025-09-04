Paró a comprar en un kiosco con su hijo y le pegaron un tiro para robarle la camioneta

Un hombre fue herido de un disparo cuando cuatro delincuentes lo sorprendieron mientras compraba en un kiosco junto a su pequeño hijo y le robaron la camioneta en la localidad de Libertad, partido de Merlo.

El hecho ocurrió en la calle Jufré, entre Obarrio y Tierra del Fuego, donde la víctima había frenado frente a un kiosco abierto las 24 horas para realizar una compra. En ese momento, los asaltantes descendieron de un vehículo de apoyo y lo abordaron por la espalda a punta de arma de fuego. "¡Dame las llaves o te mato", lo amenazaron.

Los delincuentes lo ahorcaron y, en medio del forcejeo, el hombre fue golpeado y baleado, mientras que el hijo logró huir corriendo, aterrorizado por la situación.

Los agresores escaparon en la camioneta robada, escoltados por el otro auto en el que se desplazaban. Más tarde, el vehículo apareció incendiado, lo que refuerza la hipótesis de un intento de borrar rastros.

Efectivos de la comisaría de Libertad trabajan en la identificación de los sospechosos, quienes permanecen prófugos, mientras el hecho generó conmoción en el barrio por la violencia ejercida frente a un menor de edad.