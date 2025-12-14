Dobló sin ver que un joven cruzaba la calle y lo pasó por arriba con el camión: se salvó de milagro

Un joven fue atropellado por un camión hormigonero en Belgrano y Colombia, en la localidad bonaerense de El Talar, y se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió cuando el vehículo de gran porte circulaba por la calle Colombia y al girar a la derecha para tomar Belgrano no advirtió la presencia del peatón, que cruzaba distraído.

El camión lo embistió con la rueda delantera y el cuerpo de la víctima quedó tendido boca abajo sobre el asfalto, mientras el rodado llegó a pasarle por encima de los brazos.

El siniestro fue registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), que activó de inmediato el protocolo de emergencia. Al lugar acudieron ambulancias del SAME, personal de Tránsito y móviles del COT.

El herido fue trasladado al Hospital Magdalena V. de Martínez, en la ciudad de General Pacheco, donde quedó internado con lesiones, aunque fuera de peligro y estable.

En tanto, al conductor del camión se le realizaron los controles de alcoholemia y narcotest, cuyos resultados fueron negativos. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho.