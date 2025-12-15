Una mujer y su hijo de 9 años fueron rescatados de un impactante incendio

Una mujer y su hijo de 9 años fueron rescatados de una vivienda afectada por un voraz incendio en Córdoba y ambos debieron ser trasladados a centros de salud.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre avenida Patria al 400, en el barrio General Paz, donde por causas que aún se investigan se desató un feroz incendio en el primer piso del inmueble. Al arribar al lugar, personal de la Dirección de Bomberos ingresó a la vivienda mediante técnicas de rescate y logró extraer a una mujer que se encontraba inconsciente.

La víctima fue asistida en el lugar por personal de emergencias médicas y luego derivada al Instituto del Quemado para una mejor atención, debido a las lesiones sufridas y a la inhalación de humo.

En tanto, efectivos policiales que colaboraban en el operativo lograron sacar del interior de la vivienda a un niño de 9 años, quien fue trasladado de manera preventiva al Hospital de Niños para su evaluación.

El incendio fue controlado tras varios minutos de trabajo, y no se reportaron otras personas afectadas. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer el origen del siniestro y evaluar los daños materiales ocasionados por el fuego.