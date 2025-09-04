“Me robaron la moto”: un delincuente se llevó el rodado a tiro, lo delataron las cámaras y fue detenido

En el El Talar, un delincuente fue detenido por el Centro de Operaciones Tigre (COT) luego de robar una motocicleta. Las cámaras municipales tuvieron un papel fundamental en seguimiento de la fuga: el individuo quedó a disposición de la Justicia.



El hecho ocurrió a primeras horas de la mañana cuando un vecino alertó el hurto de su moto. Luego de la denuncia -y de manera inmediata- los agentes del COT comenzaron con el seguimiento del ladrón mediante los dispositivos de videovigilancia: llevaba la moto a tiro.





En un operativo coordinado con la base de monitoreo del COT y la Policía de la Provincia de Buenos Aires interceptaron al sospechoso en la intersección de las calles Pacheco y Tokio.

Los agentes redujeron al sujeto, quien fue traslado a la comisaría. El vehículo fue devuelto a su dueño.