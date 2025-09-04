¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

“Me robaron la moto”: un delincuente se llevó el rodado a tiro, lo delataron las cámaras y fue detenido

Agentes del Centro de Operaciones registraron la huida del ladrón, que fue interceptado a las pocas cuadras. 

Por Redacción

Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 00:37

En el El Talar, un delincuente fue detenido por el Centro de Operaciones Tigre (COT) luego de robar una motocicleta. Las cámaras municipales tuvieron un papel fundamental en seguimiento de la fuga: el individuo quedó a disposición de la Justicia.
 
El hecho ocurrió a primeras horas de la mañana cuando un vecino alertó el hurto de su moto. Luego de la denuncia -y de manera inmediata- los agentes del COT comenzaron con el seguimiento del ladrón mediante los dispositivos de videovigilancia: llevaba la moto a tiro.


 
En un operativo coordinado con la base de monitoreo del COT y la Policía de la Provincia de Buenos Aires interceptaron al sospechoso en la intersección de las calles Pacheco y Tokio.

Los agentes redujeron al sujeto, quien fue traslado a la comisaría. El vehículo fue devuelto a su dueño.

