Escapaba en un auto con patente trucha, chocó en el peaje y el vehículo quedó cruzado en la entrada

El conductor de un auto con patente trucha chocó en un peaje del Acceso Oeste en medio de una persecución policial, dejó abandonado el vehículo y escapó a pie.

El hecho ocurrió cuando personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría 5ta. de Villa Sarmiento patrullaba en un móvil identificable por la calle Rivera Indarte, entre Segunda Rivadavia y Casares.

Allí intentaron identificar a los ocupantes de un Peugeot 207 gris plata que llevaba colocado un dominio apócrifo —visible a simple vista— con la patente NPO-977.

Al advertir la maniobra, el conductor evadió a los efectivos e inició una fuga por distintas arterias hasta incorporarse a la Autopista del Oeste, en sentido a la provincia.

Tras un amplio seguimiento, el vehículo perdió el control y colisionó en la bajada de Santa Rosa. Su ocupante descendió y huyó a pie, abandonando el rodado en el lugar. El auto tenía colocadas chapas patentes falsas y adulteraciones en los registros.

El fiscal Simões, de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Morón, dispuso actuaciones por infracción al artículo 289 del Código Penal y encubrimiento.