Hicieron un boquete, inhibieron la alarma y robaron más de $30.000.000 en un mayorista

Un grupo de delincuentes robó más de 30 millones de pesos de un mayorista en Córdoba tras ingresar al galpón por un boquete en una pared de chapa y utilizar sofisticados inhibidores de alarma, aunque parte del botín fue recuperado por la policía luego de una persecución.

El hallazgo se produjo de manera fortuita durante un patrullaje preventivo, cuando efectivos advirtieron la presencia de tres hombres que abordaban un Renault Sandero en una zona cercana al lugar del hecho.

Al notar la presencia policial, los sospechosos escaparon en el vehículo, lo que dio inicio a una persecución. Minutos más tarde, abandonaron el auto y huyeron a pie, dejando atrás dinero en efectivo, herramientas y equipos de inhibición de señal de última generación.

En el interior del rodado, los uniformados secuestraron más de 30 millones de pesos, dispositivos inhibidores de alarma de distintas marcas (tipo “Pandora” y linterna), además de herramientas utilizadas para violentar estructuras.

Posteriormente, se constató que el dinero había sido sustraído de un local mayorista ubicado en la capital provincial, donde los ladrones provocaron daños en una pared de chapa para ingresar y en una caja de seguridad ubicada dentro del galpón.

La investigación quedó en manos de la fiscalía interviniente, que ordenó pericias sobre los elementos secuestrados y busca identificar a los tres sospechosos que permanecen prófugos