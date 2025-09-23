Medicamentos vencidos, equipos de rayos X y un consultorio odontológico clandestino en el barrio 31

La Policía de la Ciudad clausuró un consultorio médico y odontológico ilegal en el Barrio 31, donde secuestraron más de 300 cajas de medicamentos -101 vencidas-, sellos médicos, documentación, fichas de pacientes, equipos odontológicos y aparatos de rayos X y es la tercera clínica clausurada en la misma zona.

El procedimiento fue encabezado por la División Investigaciones Especiales y se realizó en Alpaca al 500, donde se constató la atención clandestina de pacientes y se identificó a tres personas: un médico argentino de 42 años, una odontóloga boliviana de 41 y una recepcionista paraguaya de 31.

En el lugar, personal del Ministerio de Salud de la Nación verificó la irregularidad del centro y agentes de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) labraron un acta contravencional por violación de clausura.

El lugar contaba con tres consultorios completos con equipos, herramientas, elementos de esterilización y documentación que acreditaban la atención actual.

En primera instancia sólo estaba la recepcionista, una ciudadana paraguaya de 31 años, pero durante la diligencia se presentaron los profesionales de la salud, una odontóloga boliviana de 41 años y un médico argentino de 42, quienes se acreditaron con matrícula digital.

La investigación guarda relación con allanamientos previos realizados por la misma División en julio de 2024 y julio de 2025, cuando se desbarató otra clínica ilegal en el mismo barrio, que incluso atendía heridos de bala. En esa oportunidad también se secuestró un arma de fuego y se clausuró el lugar, pero la actividad clandestina se reanudó en otra ubicación dentro del Barrio 31.

Intervino en el hecho la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo del Dr. Tropea, Secretaría de la Dra. Marcela López, que dispuso el secuestro de la totalidad de los elementos y la notificación de los imputados por violación de clausura y desobediencia.