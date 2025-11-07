Franco Colapinto fue confirmado para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el anuncio llegó en el Gran Premio de Brasil

Por primera vez en su vida, Franco Colapinto arrancará la temporada como piloto titular de la Fórmula 1. Durante la previa del Gran Premio de Brasil, Alpine confirmó que el bonaerense de 22 años seguirá en el equipo (con el que ya tenía un contrato vigente por cinco años) como piloto de carreras y será el compañero de Pierre Gasly la próxima temporada, que traerá una nueva generación de autos a la categoría a raíz de las modificaciones del reglamento técnico.



En septiembre, la escudería francesa había anunciado la extensión del contrato de Gasly hasta 2028 y, entonces, Flavio Briatore, el empresario italiano que está al frente del equipo aunque el jefe en las credenciales sea Steve Nielsen -reemplazante de Oliver Oakes, quien dejó su cargo a la par que Jack Doohan en mayo-, había subido a la contienda por el segundo asiento a Colapinto.



Finalmente, tanto como se había especulado en la previa con mensajes encriptados del mismo Franco y de sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell Walter, la fecha elegida fue el 7/11/25 (números que sumados dan 43) a las 10:43, los números que justamente usan Gasly y Colapinto en sus autos. Así, por primera vez en su vida, tendrá su futuro definido mucho antes de que arranque el año.



"Me siento muy agradecido hacia Flavio y hacia todo el team por haber creído en mí para llevar al equipo hacia adelante en esta nueva etapa", dijo Franco en un comunicado compartido por Alpine.



Y agregó: "Desde mi debut en la Fórmula Uno, sabía que conservar mi lugar en este deporte iba a ser un inmenso desafío. Ha sido un camino largo y duro, y me siento muy orgulloso de pilotar para este equipo nuevamente en 2026, junto a Pierre, quien ha sido un gran compañero y sin duda seguirá siendo alguien con quien pueda seguir aprendiendo. Por último, hacer este anuncio aquí en Brasil este fin de semana ha sido muy especial, al estar tan cerca de mi país, Argentina, y ser un evento en el que me siento como en casa, muy apoyado. Sentir el apoyo de tantos fans, tan cerca mío y del equipo, es lo que nos motiva a correr el año que viene. Con los cambios que se vienen en la Fórmula Uno, será como un nuevo comienzo, y espero que podamos darles a todos los que nos acompañan motivos para sonreír y celebrar. ¡Vamos Alpine!”



El Autódromo José Carlos Pace fue inaugurado en 1972 y recibió su primera carrera de F1 en 1973, ganada por Emerson Fittipaldi. Con 4,3 km de extensión, 15 curvas, dos zonas de DRS y un recorrido en sentido antihorario, es uno de los trazados más técnicos del calendario. Su combinación de curvas enlazadas, cambios de elevación (43 metros totales) y largas rectas lo convierten en un desafío constante para pilotos e ingenieros.





Viernes 7 de noviembre



Práctica Libre: 11.30 (Argentina y Brasil) - Colapinto quedó en el lugar 16.



Clasificación Sprint: 15.30 (Argentina y Brasil)



Sábado 8 de noviembre



Carrera Sprint: 11.00 (Argentina y Brasil)



Clasificación: 15.00 (Argentina y Brasil)



Domingo 9 de noviembre



Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)



Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)



