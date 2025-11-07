Iba en contramano, embistió a un motociclista y escapó: no lo mató de casualidad

Un motociclista resultó herido y se salvó de milagro al ser embestido por un auto que circulaba en contramano y cuyo conductor escapó marcha atrás tras el choque en la localidad bonaerense de Quilmes.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.40 en la intersección de las calles 878 y 835, cuando el conductor de un Volkswagen Gol Trend dobló en sentido contrario y atropelló de lleno a la víctima, que salió despedida y cayó sobre el asfalto.

Tras el impacto, el automovilista retrocedió y se dio a la fuga, mientras dos jóvenes que se encontraban en la vereda se salvaron por poco y asistieron al herido hasta la llegada de una ambulancia. “No lo muevan”, advirtió un vecino antes de que el hombre fuera trasladado al hospital zonal.

La víctima, que recién fue dada de alta tras permanecer internada varios días, relató que no tuvo posibilidad de esquivar el vehículo y pidió colaboración para identificar al responsable. “Me dejó tirado, es un cobarde”, expresó en declaraciones a la prensa.