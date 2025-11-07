Un jubilado de 84 años cruzaba la calle con un bastón y fue atropellado por un colectivo: casi termina en tragedia

Un hombre de 84 años resultó herido al ser atropellado por un colectivo cuando cruzaba la avenida Rafael Núñez, en el barrio Cerro de las Rosas. No terminó en tragedia de milagro.

El hecho ocurrió a la altura del 4700, cuando el jubilado, que se desplazaba con ayuda de un bastón, comenzó a atravesar la calzada por la senda peatonal cuando el semáforo en verde y le hizo señas al chofer, de 55 años, para que se detuviera.

La víctima sufrió traumatismos en una pierna y en la cabeza, por lo que fue asistida por personal del servicio de emergencias médicas y trasladada al Hospital Italiano.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos para tratar de determinar las causas del accidente.