Allanaron la casa del tirador del Delta: la víctima recibió un tiro en la espalda mientras paseaba en lancha y está grave

Efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) allanaron la casa del supuesto tirador del Delta, acusado de balear a una mujer que navegaba con amigos por el arroyo Correntino. La víctima está grave.

Los policías llegaron en una lancha a la vivienda del sospechoso, ubicada a la altura del río Paraná de las Palmas. En el lugar no se hallaron armas de fuego, aunque varios vecinos señalaron al isleño como alguien que se molesta mucho por el paso de embarcaciones cerca de su propiedad.

El hecho ocurrió cuando ocho personas que navegaban en una lancha por un barrio náutico fueron sorprendidas por un disparo proveniente desde la costa. La bala impactó en la espalda de una de las tripulantes, una mujer que fue trasladada de urgencia al Hospital de Escobar y posteriormente derivada a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece internada en terapia intensiva tras ser intervenida quirúrgicamente.

La bala quedó alojada cerca del corazón, y su estado de salud continúa siendo delicado, precisaron los investigadores.

El ataque se produjo a pocos metros del sector conocido como Kayak Escobar, aproximadamente a mitad de trayecto entre los ríos Paraná y Luján.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de Escobar, que calificó la causa como tentativa de homicidio y dispuso una serie de peritajes para determinar el origen del disparo.