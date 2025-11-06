Le robaron monedas antiguas y relojes a un coleccionista y destrozaron la puerta de vidrio del edificio para escapar

La Policía de la Ciudad detuvo, gracias al trabajo articulado con el Anillo Digital, a un hombre y dos mujeres, y recuperó monedas antiguas y relojes lujosos que habían robado a un coleccionista, al que engañaron tras acordar una transacción de compra-venta.

Los detenidos son un hombre, de 37 años, que durante su intento de escape se cambió de vestimenta para eludir a los policías, y dos mujeres de 45 y 60 años.

Personal de la Comisaría Vecinal 12 A de la Policía de la Ciudad acudió hasta un edificio en Balbín al 3500, en Saavedra, donde un coleccionista denunció que una pareja lo había engañado, ya que habían pactado una compra- venta de monedas antiguas y al dejarlos entrar a su departamento lo redujeron. Luego salieron del edificio rompiendo el vidrio de la puerta, tras lo cual se fueron a bordo de un Fiat Cronos blanco, conducido por otra mujer.

Con el aporte del Anillo Digital el auto fue divisado en Balbín rumbo a General Paz.

Cuando los efectivos intentaron identificar a los tres ocupantes, el conductor descendió del auto y escapó a pie, cruzando la General Paz hacia el lado de provincia, quedando las mujeres detenidas.

Luego, el imputado ingresó a un predio privado donde se sacó una camiseta de fútbol que llevaba puesta y se la cambió por una remera negra, siendo detenido a los pocos metros.

Luego los oficiales, ante testigos, requisaron el vehículo, hallando todo lo robado: 8 relojes de marcas variadas, cuatro carpetas con monedas de colección, doce recipientes con monedas antiguas, dinero, un pistolón, tres postas de escopeta.

También los efectivos incautaron, una campera, cuatro bolsos tres celulares, además del secuestro del vehículo.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 52, a cargo del Dr. Gabriel Omar Ghirlanda, Secretaría 60 de la Dra. Martínez.