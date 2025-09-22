Entró a robar a una panadería con un cuchillo, un cliente se jugó la vida y lo redujo a piñas

Un delincuente de 37 años fue detenido tras intentar asaltar una panadería en Ituzaingó, donde fue sorprendido por la reacción de un cliente y varios trabajadores del local, que lo redujeron a golpes antes de entregarlo a la Policía, informaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió en la mañana del domingo en la panadería Martino, ubicada en Bacacay y Pirán, cuando un cliente desayunaba en una de las mesas del comercio.

En ese momento ingresó al local un ladrón identificado como Matías Ezequiel Martínez, quien se acercó al comensal, lo obligó a tirarse al piso y, al mismo tiempo, intimidó a la cajera con gestos de tener un arma en la cintura.

El asaltante portaba en realidad un cuchillo tipo puñal, con el que exigió la entrega del dinero de la recaudación —unos 4.000 pesos— y también despojó al cliente de su reloj y su mochila. El ladrón tuvo un gesto llamativo: le devolvió su notebook.

Cuando se disponía a retirarse del comercio, el cliente reaccionó, se abalanzó sobre él y lo tiró al piso. De inmediato recibió ayuda de los empleados, uno de ellos con conocimientos en artes marciales, y entre todos lo redujeron en medio de un forcejeo. Incluso uno de los trabajadores lo golpeó con una pila de prepizzas.

Las cámaras de seguridad del local registraron parte del violento enfrentamiento, durante el cual el ladrón llegó a sacar el cuchillo de entre sus ropas pero no logró utilizarlo.

Martínez tenía antecedentes por hechos similares: en 2020 fue condenado a tres años de prisión por robo con arma de utilería, y tiempo después recibió otra condena de tres años y cuatro meses por robo agravado con un arma de fuego cuya aptitud no pudo acreditarse. Pese a esas sentencias, se encontraba en libertad.