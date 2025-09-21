Inauguraron una base operativa del SAME con capacidad para atender múltiples víctimas y derivación en tiempo real

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, junto al ministro de Salud, Fernan Quirós y el titular del SAME, Alberto Crescenti, inauguraron una nueva base operativa del sistema de emergencia que dará cobertura a Balvanera, Caballito, Almagro y Parque Patricios.

La base ubicada en Catamarca y Moreno, en el corazón de Once, es la número 30 que el servicio posee en la Ciudad. Se trata de un diseño modular que cuenta con dormitorios, cocina, sanitarios, living y una oficina administrativa y que funcionará con un equipo de médicos, choferes y radio operadores divididos en turnos de guardia.

También se incorpora a la flota del SAME una unidad táctica, inteligente y eléctrica (UTIe) provista de paneles solares y especialmente preparada para dar respuesta rápida en situaciones con muchas víctimas.

Está equipada con computadoras que recolectan la información en tiempo real y se conectan con los hospitales para derivar pacientes. Además, dispone de chalecos y sillas de rescate, tablas de inmovilización y un cardiodesfibrilador.

“Ésta es la quinta base que inauguramos, en una zona muy densa y con mucho tráfico que requería una cobertura adicional”, aseguró Jorge Macri.

En la actualidad, el SAME cuenta con un equipo de 1.300 personas que atiende a alrededor de 250 mil llamadas por año, dos helicópteros con base en Puerto Madero y 12 helipuertos donde aterrizar. Además dispone de un parque automotor de 110 vehículos (70 ambulancias y 40 unidades especiales).

“Contará con dos ambulancias disponibles las 24 horas con un conductor, médico y radioperador. Además, la primera unidad inteligente táctica nos permitirá ordenar y monitorear todo el movimiento del SAME en cualquier evento con múltiples víctimas”, afirmó Crescenti, titular de la entidad médica.