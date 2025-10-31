Robó un auto en Haedo, escapaba a toda velocidad y protagonizó un espectacular vuelco en Moreno

Un delincuente de 24 años fue detenido tras protagonizar un espectacular vuelco en Moreno mientras escapaba de la Policía en un auto robado en la localidad bonaerense de Haedo, informaron fuentes policiales.

El hecho comenzó cuando un Renault Logan gris fue sustraído a mano armada en la esquina de Directorio y París, en Haedo, partido de Morón. La víctima, identificada como Elio Aguilar Bolívar, de 26 años, denunció además que durante el asalto le robaron su teléfono celular.

Con el alerta radial en curso, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) iniciaron un operativo de rastrillaje con apoyo de cámaras de seguridad y del rastreo del celular sustraído, lo que permitió ubicar el vehículo en la zona de El Palomar, sobre la colectora de la autopista Acceso Oeste, en dirección a Moreno.

A partir de allí se inició una persecución a gran velocidad, que se extendió por varios kilómetros y contó con la colaboración de móviles del Comando de Patrullas de Ituzaingó. La fuga terminó en las calles Maipú y Bongiovanni, en el partido de Moreno, cuando el conductor perdió el control del vehículo y volcó.

El sospechoso, identificado como Cristian Alberto Rodríguez, de 24 años y domiciliado en Aviador Curtis 5664, Moreno, fue aprehendido en el lugar por personal de la Comisaría 2ª de Morón.

El vehículo robado y dos teléfonos pertenecientes a la víctima fueron recuperados. Aguilar Bolívar resultó ileso.

La causa quedó caratulada como “Robo automotor y resistencia a la autoridad”, con intervención de la UFI N°3 del Departamento Judicial Morón, que dispuso las actuaciones de rigor y la continuidad de las pericias