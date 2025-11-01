Inhibidores, guantes y destornilladores: lo descubrieron abriendo un auto y atropelló a un policía

Una Renault Sandero sin patente y la actitud paranoica de sujetos sospechosos le permitió a la policía terminar con una serie de hurtos de coches en sitios de alta circulación turística y comercial.

Todo comenzó cuando un móvil policial que patrullaba la zona de Güemes observó al vehículo sin dominio frenar. Del mismo descendieron dos sujetos con actitud paranoica, observando hacia todos lados para asegurarse de que pasarían inadvertidos.

Los delincuentes se encaminaron hasta un Ford Focus estacionado perteneciente a una pareja de jubilados que en ese momento se encontraba paseando por la zona. Ambos se subieron de forma sincronizada al coche.

Los efectivos, al observar el hecho en flagrancia, dieron la voz de alto. Uno llegó hasta la Sandero mientras era perseguido por un oficial que les gritaba que se tire al piso. Al salir, el delincuente intentó atropellarlo. El otro continuó la huida a pie pero fue detenido.

La DDI secuestró un par de guantes, ocho juegos de llaves, cinta papel y los aparatos electrónicos para cometer los delitos. Quedaron imputados por hurto agravado y fueron trasladados a la UP 44 de Batán.