Les pasaron el dato de una casa vacía, entraron y se arrastraron por el piso para no ser vistos

Un hombre de 77 años denunció a la policía que luego de volver de trabajar a su casa le faltaban varios elementos y que una ventana del lugar había sido forzada.

Al revisar las cámaras, la víctima observó como cerca de las 19 -pocos minutos antes de que llegue-, dos delincuentes saltaron la reja frontal mientras un tercero quedó haciendo de “campana”.

Ya dentro del domicilio, los ladrones se arrastraron por el piso para evitar ser vistos. Lo que no sabían es que había una cámara dentro de la cocina que registró todos sus movimientos.

El jubilado compartió la imagen de los delincuentes en las redes sociales. Allí, un conocido identificó a uno los delincuentes -vestido de campera azul y pantalón negro- como “Robertito”, quién viviría en el mismo barrio a pocas cuadras del hecho.

Los delincuentes lograron llevarse un robot aspiradora y varias joyas, entre ellos cadenas y aritos de oro.