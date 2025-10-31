”Fuimos juntos a terapia vincular”: La charla íntima entre Yoyi y Nico Francella

El segundo capítulo de “Sensible”, la nueva propuesta de Yoyi Francella realizada a través de “Resumido”, contó con la participación de su hermano Nicolás.



En una entrevista de 45 minutos, repasaron anécdotas, vivencias, emociones, intuiciones, coincidencias, diferencias y roles de ambos como hermanos.



"Siento la responsabilidad de ser tu hermano desde el cuidarte" indicó el entrevistado en un fragmento de la nota. Además, le dijo a su hermana: "Es más lindo que la gente te conozca de esta forma". En tanto, Yoyi admitió que fue a la primera persona que llamó para que la aconseje sobre hacer "Sensible" y la dinámica.



Comentaron que siempre se llevaron "bárbaro" y que, cuando ya no vivieron en la misma casa, el vínculo "mutó" positivamente.



¿Qué tan sensible te consideras hoy?



Haciéndole honor al nombre del podcast, y ante el interrogante de la conductora, Nicolás expresó: “Creo que estoy en una de mis etapas más sensible. Con la familia, con los amigos, con mi novia, con todo”.





Y continuó: “A veces lucho con estar un poco más conectado, me siento un poco desconectado con la vida, a cosas cotidianas. Pensar que voy a reaccionar desconectado una forma y hago otra cosa. A veces me choca la dinámica del día a día. Me gusta mucho laburar y rajar, me gustan un montón de cosas y no solo mi laburo”.



También se comparó con su hermana: “Somos intensos. Compartimos un montón, hablamos mucho, somos fuente de consulta. No nos gusta discutir y si lo hacemos nos duele bastante”.



Las coincidencias de hermanos:



Ante la consulta sobre los parecidos, Nicolás dijo: “Las amistades, me veo muy reflejado en vos en cómo sos con tus amigos”.



Y aclaró: “Capaz vos tenes un poco más”. También confesaron haber realizado terapia vincular para mejorar la relación de hermanos.



La profesión:



“Yo me topé un poco con la profesión por accidente y por suerte. Vos siempre fuiste la persona que quería pertenecer a este mundo, empezando con la comedia musical”, le manifestó Nicolás a su hermana.



Y ella le respondió: “No solo te veo disfrutando cuando actúas, sino de todo lo otro. No a todos los actores le copa eso creo yo”.



A su turno, Nicolás se sinceró: “Yo quería laburar y no estudiar, empecé como ché pibe y después conocí un mundo que me fascinó”.



La inestabilidad laboral de la actuación:



“Me gusta emprender con mi primo también, meterme en el mundo gastronómico, poder producir y actuar cuando me gusta”, explicó el hijo de Guillermo Francella.



Y continuó: “No quiero depender de este laburo, le tengo mucho respeto a esta profesión. Aprendí que es muy inestable, con tantas vueltas y es una profesión muy loca. Le tengo mucho respeto”.



Además, aclaró: “Desde que me metí en el restaurante es porque se había bajado un proyecto actoral. La suma de las cosas hace que esté el equilibrio que quiero. Si pudiera estar en rodaje tras rodaje no sé si es lo que quiero”.



“La estaba poniendo en muy en el pedestal a la profesión convenciéndome de algo, y fui encontrando otras cosas que también me complementaban mucho más y me gusta cómo estoy hoy”, agregó.