Robo, choque y tiros: casi matan a dos chicas que quedaron en medio de un enfrentamiento a balazos

Dos chicas estuvieron a punto de ser embestidas por un grupo de ladrones que huían a toda velocidad en un auto robado y chocaron contra otro vehículo estacionado, en medio de una persecución policial a los tiros que terminó con un detenido en la localidad bonaerense de San Miguel.

Todo comenzó cuando tres ladrones armados asaltaron a un vecino y le sustrajeron un Renault Sandero azul en la intersección de M. Cane y Bramante. Tras el alerta emitido por el 911, móviles de la Comisaría 3ª de San Miguel comenzaron un operativo cerrojo para interceptarlos.

Durante la huida, los delincuentes perdieron el control del vehículo y colisionaron contra un Fiat Uno estacionado. Dos jóvenes que caminaban por la vereda se salvaron de ser atropelladas por pocos metros y corrieron para ponerse a resguardo, mientras los ladrones abandonaban el auto y los policías les daban la voz de alto.

Uno de los sospechosos, identificado como Diego José Frías, de 31 años, fue detenido a las pocas cuadras por personal policial, mientras que sus dos cómplices lograron escapar y continúan siendo buscados.

El vehículo sustraído fue recuperado y trasladado a la dependencia policial, donde se constató que no se hallaron armas en su interior.

La causa fue caratulada como “Robo calificado automotor por ser en poblado y en banda” y “Resistencia a la autoridad”, con intervención de la UFI N°22 de Malvinas Argentinas, que dispuso nuevas diligencias para dar con los prófugos.