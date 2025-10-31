“Se lo merecía por patotero, por mal tipo, por no tener nada para decir”: El descargo de Mario Pergolini contra Guillermo Moreno



“Cuando estaba armando Vorterix, ese señor no me dejó entrar a nada, me trató muy mal, me amenazó, fue un patotero, un imbécil, un mediocre, un tarado, un tipo con poca visión”, dijo en su editorial radial Mario Pergolini. Según el conductor, “lo único que notaba era poder” y agregó: “En ningún momento demostró que tenía inteligencia para decir por qué se podía importar o no”.

El empresario celebró que lo hayan condenaron y manifestó: “Por imbéciles como él, casi esto no sale y lo recuerdo muy bien. Fui testigo, nadie me la contó y sé cómo fue todo”. Además señaló que Moreno “modificó el INDEC” y “iba impune a todos lados diciendo: ‘Porque yo puedo hablar’”. “Ese pelotudo ahora recibió condena de Corte Suprema, dos, no una”, afirmó.

Pergolini expresó que “se lo merecía por patotero, por mal tipo, por no tener nada para decir algo, y lo odio”. Aclaró que no consideraba necesario que fuera a prisión, pero sostuvo: “Me alegro que haya sucedido”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra Moreno, ex secretario de Comercio durante el kirchnerismo. El máximo tribunal rechazó los recursos de su defensa y ratificó dos fallos en su contra: uno por amenazas coactivas durante una asamblea de Papel Prensa y otro por peculado e incitación a la violencia colectiva. Las sentencias implican penas de dos años y dos años y medio de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

La respuesta de Moreno:

Fiel a su estilo frontal, Guillermo Moreno sostuvo que el motivo de la acción legal no es más que una respuesta al tono personal del ataque. “No podés odiar, Pergolini. No hay que odiar. Solamente porque odiás es que te voy a hacer juicio. Así que ya vas a recibir noticias, y lo que se dice con la boca se banca con el cuero. En este caso, en Tribunales”, lanzó el exfuncionario.

También recordó un episodio anterior con la periodista Mercedes Ninci, a quien había demandado por comentarios sobre su vida privada. “Con Ninci fue para que no lo vuelva a decir, pero plata fue poca”, señaló, antes de diferenciar el caso actual. “Con vos, Pergolini, no. Porque te fuiste de boca, y es la única manera que aprendas cuando tengas que poner la plata. Es para los abogados, yo no quiero nada, yo vivo de la mía”, remató.