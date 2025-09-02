Rompió la puerta de un local del centro, intentó apagar la alarma y se llevó toda la ropa que pudo

Un delincuente rompió la puerta de un comercio ubicado en el centro de Mar del Plata y se llevó prendas de vestir. Fue detenido junto a un cómplice.

El hecho ocurrió cerca de las 3 en un local de ropa situado en Rivadavia al 2900, donde personal de la Comisaría 1era constató la rotura de la vidriera tras el aviso de la alarma.

El ladrón intentó apagar la alarma y sustrajo varias prendas. Escapó junto a su cómplice, pero fueron localizados gracias al trabajo conjunto del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y el Comando de Patrullas.

En su huida, ambos ingresaron a un departamento en la zona de Moreno al 3300, perteneciente a un familiar de uno de los acusados, donde intentaron ocultar lo robado.

Finalmente, los efectivos procedieron a la aprehensión de los sospechosos, de 24 y 34 años, y al secuestro de la mercadería, que consistía en tres camperas de abrigo y un tapado de paño.

La fiscal de Flagrancia, María Isabel Sánchez, ordenó la notificación de la formación de causa por el delito de robo y dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial para la primera audiencia.

Las prendas sustraídas fueron restituidas a la propietaria del local, según informaron fuentes policiales.