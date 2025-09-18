El ladrido de los perros frustró el robo a una casa y cayeron tras una persecución de Don Torcuato a Villa Urquiza

Con una escalera plegable intentaron ingresar a robar a una casa en Don Torcuato, pero los ladridos de los perros frustraron el asalto y, tras una persecución de 18 kilómetros por la Panamericana hasta Villa Urquiza, cuatro hombres fueron detenidos por personal del Comando de Patrullas de Tigre con apoyo de la Policía de la Ciudad.

Los sospechosos, de 20, 31, 42 y 55 años, escaparon en un Fiat Cronos sin patente luego de que los operadores del Centro de Monitoreo de Tigre detectaran el intento de robo en una vivienda de la calle Reynoso al 1500.

La persecución se extendió por la autopista Panamericana hacia la Ciudad de Buenos Aires y finalizó en la intersección de Donado y Monroe, donde el vehículo de los fugitivos chocó contra un rodado estacionado y sus ocupantes intentaron huir a pie.

En el operativo fueron arrestados Jonatan Alexis Romero (31), Carlos Alberto Tizón (55), Valentín Andrés Tizón (20) y Javier Oscar Albertus (42), quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Dentro del auto se hallaron dos chapas patentes, llaves de distintos vehículos, una escalera extensible, herramientas, mochilas y documentación variada.



