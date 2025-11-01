Reventó el vidrio de una trompada, se cortó la mano e hizo saltar la alarma

Un comercio en Constitución al 6400 fue víctima del ataque de un ladrón que cerca de la 1 de la mañana estalló la puerta de vidrio a las piñas y se llevó varios elementos del mostrador y las vitrinas.

Debido al golpe, el delincuente sufrió un profundo corte en la mano. Personal de la comisaría séptima recibió el alerta y logró atraparlo a las pocas cuadras. Debido a la gravedad de la herida debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Al identificarlo los uniformados constataron que contaba con diez causas previas, todos por robos cometidos en Mar del Plata.

La Fiscalía de Flagrancia lo imputó en una nueva causa y determinó que quede alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 44 de Batán.