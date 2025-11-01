”Grabaron la muerte”: allanaron la celda de los líderes de la “Banda del Millón” tras el brutal crimen de una jubilada

Todo comenzó con la denuncia de una mujer de 53 años que manifestó haber perdido el contacto con su tía de 81 en la última semana. Al llegar al domicilio los efectivos se encontraron con las aberturas forzadas, la casa revuelta y a la anciana muerta en estado de descomposición.

Horas más tarde, la policía frustró un intento de robo en una finca donde cayeron varios delincuentes que integrarían la temida “Banda del Millón”, un grupo delictivo dedicado a las entraderas.

.Al requisar los celulares, los fectivos certifician la existencia de charlas donde los mismos confiesan la perpetración del hecho como asi también el asesinato de la victima el dia Sabado 25/10 del corriente año, entre las 19 horas pudiendo ver además el video del ingreso de estos malvivientes a la vivienda, agregando además que se observan distintos domicilios señalados como futuros lugares para la comisión de delitos (casas marcadas con imágenes).

En ese sentido, el fiscal Patricio Ferrari y la Superintendencia de Seguros de AMBA Norte ordenaron el allanamiento de las celdas de “Castillito” -Hugo Castillo San Martín- y Tiago Sandoval alias “Polli”.

Los delincuentes, ambos de 18 años, lideraban a la banda desde prisión donde seleccionaban las casas para atacar y armaban los grupos de trabajo.