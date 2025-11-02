Un clan narco rosarino utilizaba campos en Río Negro para cultivar marihuana y distribuir droga en el Alto Valle

Una investigación de 15 meses -que incluyó escuchas y vigilancia aérea con drones- permitió a la GNA desarticular un clan narco que abastecía con drogas desde Rosario a una organización en Río Negro.

Dichas pesquisas permitieron identificar al líder de la banda delictiva, las maniobras de distribución de narcóticos que eran realizadas mediante la utilización de rodados de mediana y alta gama, quienes junto a testaferros familiares y allegados tenían en su círculo cinco chacras.

Esto motivó con autorización judicial geolocalizar con el uso de drones los espacios de tierra donde hallaron un invernadero y una plantación con cultivo activo de plantas de marihuana en diferentes etapas de crecimiento.

Asimismo, los funcionarios obtuvieron información que vinculaba a la banda delictiva con operaciones de lavado de activos.

Los uniformados secuestraron 989 gramos de cocaína, 2 kilos 765 gramos cannabis sativa, 693 plantas (en diferentes etapas de crecimiento) y 60 semillas de marihuana, tres armas de aire comprimido y siete armas de fuego, 279 municiones de distintos calibres, 3.933.580 pesos y 51.933 dólares, 13 vehículos y demás elementos de interés para la causa.

Por último, los efectivos detuvieron a 10 hombres (entre ellos al principal investigado) de nacionalidades argentina, chilena y paraguaya, quienes quedaron a disposición de la justicia.