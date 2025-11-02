Planeaba una masacre en su escuela y publicaba contenido nazi: le encontraron réplicas de fúsiles y molotovs

Una escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires quedó conmocionada luego de conocer el caso de un alumno que planeaba una masacre.

Todo comenzó con una alerta que el FBI remitió a la Embajada de Estados Unidos sobre un usuario que expresaba su intención de realizar un tiroteo en masa en el establecimiento.

Durante la pesquisa, los investigadores determinaron que el adolescente mostraba una marcada admiración por el régimen nacionalsocialista nazi, y que en ocasiones había glorificado a distintos atacantes múltiples o “asesinos en masa”, además de exaltar conductas violentas.

Efectivos de la DFI allanaron el domicilio del sujeto en Caballito y se encontraron con un arsenal: varias réplicas de armas de fuego (entre ellas, pistolas, un revólver y un subfusil), dos cuchillos, municiones, gas pimienta, botellas tipo “molotov”, dos teléfonos celulares, una notebook, un pendrive y cuadernos con anotaciones, incluyendo una carta de despedida ante un posible suicidio, entre otros elementos de interés.

Cabe señalar que la réplica del subfusil presentaba inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa, como Brenton Tarrant, Anders Breivik y Rafael Solich (alias “Pan Triste”).

Además, los agentes hallaron un escrito en el que el investigado describía un plan de ataque previsto para noviembre, el cual contemplaba realizar una amenaza en un shopping cercano al colegio, ingresar posteriormente al establecimiento, simular ser policía, aislar a los alumnos en las aulas y ejecutar un tiroteo, con la intención de provocar un hecho de extrema violencia.

El joven, argentino de 16 años, quedó a disposición del magistrado interventor, quien ordenó su traslado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica, mientras que la causa fue caratulada como “Intimidación pública”.