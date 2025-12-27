Balaceras, asesinatos a sangre fría y guerra narco: detuvieron a cinco integrantes de “Los Menores"

Una investigación de la División Antidrogas Rosario permitió identificar a varias personas responsables de crímenes relacionados a la guerra narco que se desarrolla en dicha ciudad.

Los efectivos de la mentada dependencia concretaron diferentes labores de campo y pormenorizados análisis informativos que los llevaron a 23 domicilios de la ciudad que estarían vinculados a la sanguinaria organización conocida como “Los Menores”.

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones, dependiente de la PFA, detuvieron a cinco personas que operaban desde los barrios Súper Cemento, Fonavi de Rouillón y Seguí, con la particularidad que uno de ellos era de nacionalidad australiana.

Los sujetos en cuestión coordinaban o eran autores de delitos como balaceras, asesinatos a sangre fría y otros hechos de extrema violencia relacionados a la venta de estupefacientes.

Durante el desarrollo de los procedimientos, que se realizaron de forma simultánea, se incautaron varias plantas de marihuana, un arma de fuego, municiones de distintos calibres, 34 dispositivos telefónicos, un vehículo, una notebook, un DVR, una cédula de conducir y documentación de interés para la judicatura.

Los detenidos, mayores de edad, quedaron junto a los elementos decomisados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).