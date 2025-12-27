Policía de la Ciudad mató a dos motochorros que intentaron robarle el auto

La esquina de Acha y San Mauro, en Quilmes Oeste, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento a tiros entre una pareja de ladrones y un policía que terminó con los delincuentes muertos.

Todo comenzó cuando el efectivo, un Policía de la Ciudad que estaba por ir a tomar servicio, se subía a su Peugeot 207 en la puerta de su casa. Los motochorros llegaron y lo increparon con armas de fuego.

El oficial desenfundó y dio la voz de alto para detenerlos, pero al ver que los delincuentes estaban dispuestos a matarlo, abrió fuego y le dio dos balazos a cada uno.

La mujer, de 48 años, recibió un tiro en la nuca y otro en el omóplato que la mató en el acto y la dejó tendida junto a la Honda Wave que usaban para delinquir. El cómplice, de 33 años, huyó corriendo pero se desplomó a las pocas cuadras debido al impacto recibido en el pecho.

El arma fue incautada aunque no se tomarán medidas respecto al efectivo. La Justicia caratuló la causa como “robo agravado en grado de tentativa seguido de homicidio”.