Policiales

Vendía pasta base, lo atraparon y cruzó un río con un nene en hombros

Gracias al “Ojo del Halcón”, la policía tucumana logró seguirlo desde una casa donde realizó una venta hasta un punto donde, desesperado, realizó el peligroso cruce con el menor.
 

Por Redacción

Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 10:45

Lo que parecía un hombre en bicicleta paseando con su hijo terminó convirtiéndose en un importante operativo de rescate. 

Todo comenzó cuando los operadores del “Ojo de Halcón” identificaron a un dealer de pasta base que circulaba en bicicleta por la ruta con un nene en el manubrio.  

Al descubrir que era seguido, el sujeto comenzó con las maniobras evasivas que lo llevaron hasta una zona campestre en la que se bajó junto con el nene. En frente de ellos había un caudaloso río. 

El delincuente cruzó primero con la bici por encima de su cabeza y la droga. Luego volvió a por el nene, al que cargó a caballito mientras el agua le llegaba hasta la cintura. 

Sin embargo, en el segundo cruce, los Vigías de Banda del Río Salí ya lo estaban esperando para detenerlo.

