Cocaína, un invernadero móvil lleno de marihuana y 8 detenidos

Gendarmería detuvo a ocho integrantes de una organización narco dedicada a la tenencia y comercialización de estupefacientes en Mendoza.





Por disposición judicial se ejecutaron nueve allanamientos en inmuebles ubicados en los departamentos de Guaymallén, Las Heras, San Martín y Rivadavia.

Como resultado se incautó cocaína y marihuana fraccionada, 83 plantas de cannabis sativa, balanzas de precisión, más de 5.000.000 de pesos y 1800 dólares, 27 celulares, un invernadero móvil y siete rodados.