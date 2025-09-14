Robaron en una vivienda, revolvieron todo y los detuvieron con miles de pesos

Tres hombres fueron detenidos en Don Torcuato luego de ingresar a robar a una vivienda y ser interceptados por agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT), que actuaron en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, informaron hoy fuentes oficiales.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando los sospechosos ingresaron a una finca de la localidad. La denuncia fue realizada por un vecino a través del sistema Alerta Tigre Global, lo que permitió dar rápido aviso a las autoridades.

Las cámaras de monitoreo municipales registraron el ilícito y posibilitaron un operativo cerrojo en la zona, en el que participaron móviles del COT y de la policía provincial.

A pocas cuadras del lugar, los tres individuos fueron interceptados y requisados. Entre sus pertenencias se les incautaron miles de pesos en efectivo y diversos elementos que habían sido sustraídos de la vivienda.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial más cercana y puestos a disposición de la Justicia.