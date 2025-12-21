Cayó un nuevo acusado por el triple crimen de Florencio Varela y sospechan que tuvo un rol clave

Un hombre de 42 años fue detenido en las últimas horas acusado de haber tenido un rol clave en la planificación del denominado triple femicidio narco, en el que fueron asesinadas Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). Con esta detención, ya son 12 los imputados en la causa, mientras continúa la búsqueda de prófugos.

El detenido fue identificado como Bernabé Jesús Mallon (42), señalado por los investigadores como quien habría citado a las víctimas a la vivienda de Florencio Varela donde luego fueron asesinadas, bajo la promesa de una fiesta y el pago de 300 dólares para cada una.

La captura se concretó durante la noche del viernes 19 de diciembre, en un allanamiento realizado en su domicilio de Berazategui, en calle 10 al 3000, por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza, encabezada por el comisario mayor Flavio Marino. En el procedimiento se secuestraron seis teléfonos celulares, que serán peritados.

La investigación está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, con intervención de la Secretaría N° 8, de Ignacio Calvi, en el marco de la causa iniciada el 26 de septiembre, que imputa los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, concurso premeditado de dos o más personas y por haber sido cometido criminis causae, todos en concurso real.

Según las actuaciones, en la tarde del 18 de septiembre Mallon participó de una reunión clave en una parrilla de Avellaneda, ubicada en la calle Tres Arroyos al 4500, junto a otros imputados, entre ellos Alex Roger Ydone Castillo (50), actualmente prófugo. Para los investigadores, en ese encuentro se habrían definido los últimos detalles del plan criminal.

Las tareas investigativas incluyeron análisis de cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y seguimientos encubiertos, que permitieron ubicar a Mallon dentro de la estructura de la organización criminal, donde tendría un rol jerárquico vinculado al narcotráfico.

Fuentes judiciales indicaron que el ahora detenido había sido citado a declarar el 5 de diciembre, oportunidad en la que incurrió en contradicciones, negó vínculos con otros imputados y se mostró renuente a aportar información sobre sus líneas telefónicas. Tras esa comparecencia, los investigadores detectaron maniobras compatibles con una posible fuga, como la venta de su vehículo y movimientos en su domicilio.

Ante ese escenario, el juzgado ordenó el allanamiento y la detención inmediata, que se concretó cuando Mallon se disponía a salir de su vivienda. El imputado será trasladado a sede judicial el lunes 22 de diciembre para prestar declaración, mientras la DDI continúa con el análisis de comunicaciones y movimientos financieros de los detenidos y prófugos vinculados a la causa.