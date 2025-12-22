Un chico de 13 años persiguió y se colgó del cuello de un delincuente que le robó el celular

Un chico de 13 años persiguió y se colgó del cuello del delincuente que le había robado el celular, pero el asaltante lo tiró de la moto en movimiento y logró huir.

El violento hecho ocurrió en la intersección de Zapiola y Juan José Valle, en el barrio La Cañada, cuando el ladrón le arrebató el teléfono al menor y escapó a pie hasta una motocicleta que había dejado estacionada en la calle.

Lejos de resignarse al robo, el adolescente salió corriendo detrás del asaltante y lo alcanzó justo cuando se subía al rodado. En ese momento, se colgó del delincuente y forcejeó con él mientras la moto comenzaba a avanzar.

Según relataron testigos, el ladrón realizó una maniobra brusca y el chico cayó al piso, quedando tendido sobre el asfalto, mientras el motochorro escapó a toda velocidad del lugar.

Vecinos asistieron de inmediato al menor, que sufrió golpes pero se encontraba fuera de peligro. “Pobrecito, no lo puedo creer”, expresó una mujer que presenció la escena.