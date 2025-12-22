Le apoyó un arma en el cuello a una mujer policía para intentar robarle la pistola y le disparó: se salvó de milagro

Durante la madrugada de este domingo, una oficial de la Policía de la Ciudad fue víctima de un intento de robo armado mientras se encontraba en la vía pública, en la intersección de México entre Urquiza y 24 de Noviembre, en jurisdicción de la Comuna 3B.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:40, cuando un hombre armado, aún no identificado, sorprendió a la efectiva desde atrás y le apoyó un arma de fuego en el cuello, exigiéndole la entrega de su arma reglamentaria.

De acuerdo a la información oficial, la policía se resistió al asalto, se trabó en lucha con el agresor y ambos cayeron al suelo. En ese contexto, el delincuente logró huir a pie por calle México, doblando luego por 24 de Noviembre en dirección a la avenida Independencia.

Tras un llamado en prioridad, móviles policiales acudieron al lugar y se desplegó un operativo de rastrillaje, aunque el mismo finalizó con resultado negativo respecto a la localización del sospechoso.

Como consecuencia del forcejeo, la oficial resultó con lesiones leves en el codo derecho y una crisis de angustia, siendo asistida en el lugar por una ambulancia privada, que diagnosticó “traumatismo en codo derecho con escoriación”, sin necesidad de traslado hospitalario.

En el relevamiento posterior se detectó una cámara de seguridad ubicada en México al 3100, cuyas imágenes habrían captado el momento de la agresión y la posterior huida del atacante. Según se informó, el agresor habría efectuado al menos un disparo de arma de fuego, el cual impactó contra el suelo mientras escapaba.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 43, a cargo de la Dra. Silvana Russi, que ordenó labrar actuaciones por tentativa de robo, el relevamiento de cámaras y testigos, la intervención de la brigada, la participación de personal de balística y las diligencias de rigor.

Asimismo, se activaron los protocolos correspondientes para el personal policial damnificado, con intervención de la ART y del equipo del CUP, que brindará contención y acompañamiento profesional.