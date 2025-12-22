Dos carniceros se defendieron de un violento asalto y casi le clavan una cuchilla al delincuente

Dos carniceros se resistieron a un violento intento de asalto en su comercio de Rosario, enfrentaron al delincuente con una cuchilla y lograron reducirlo, aunque el sospechoso finalmente escapó antes de la llegada de la Policía. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

El hecho ocurrió en una carnicería ubicada en Jorge Newbery al 7700, cuando un hombre ingresó al local simulando ser un cliente y pidió distintos cortes de carne, entre ellos costeleta, matambre y chorizos.

“Cuando le dijimos que no teníamos uno de los cortes que pidió, nos dijo ‘quédense quietos, están robados’ y saltó el mostrador”, relató uno de los comerciantes. Bajo amenazas, el asaltante exigió que le entregaran los teléfonos celulares, el dinero de la caja y mercadería.

Ante la situación, uno de los carniceros tomó la cuchilla que utiliza habitualmente para trabajar. “Fue un acto de defensa, un impulso. No intenté herirlo porque pensé que si le hacía algo pasaba a convertirlo a él en víctima”, explicó. Con la ayuda de su compañero, que logró sujetarlo del cuello, consiguieron reducirlo durante algunos segundos y casi le clavan la cuchilla.

El delincuente pidió que lo dejaran ir y los comerciantes accedieron. Sin embargo, segundos después regresó al local, arrancó el monitor de una computadora apoyada sobre el mostrador y se lo arrojó, además de golpearlos con una linga, para luego huir del lugar.

Tras el ataque, las víctimas dieron aviso a la Policía, que llegó minutos más tarde, aunque no logró dar con el sospechoso. El agresor quedó registrado en las imágenes de las cámaras de videovigilancia del comercio, que ya fueron aportadas a la investigación.