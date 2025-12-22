“Solo el universo me puede juzgar”: El polémico regreso de “Pity” Álvarez a los escenarios tras 9 años en pausa

El estadio Kempes vivió una noche que quedará grabada en la memoria colectiva del rock argentino. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, Cristian “Pity” Álvarez, volvió a los escenarios después de nueve años y siete años desde el último intento, aquel fallido show en Tucumán.

Autorizado por los jueces que intervienen en la causa por la muerte de Cristian Díaz, el concierto arrancó con un fragmento de “El Rey”. Antes, el músico entró con una correa en la mano, paseando a una exuberante mujer. Luego, sonó “Intoxicado” y “Nena, me gustas así”.

Con una big band más cercana al concepto de Intoxicados que a la crudeza de Viejas Locas, Pity apeló a los jugueteos con la desafinación, sello que lo acompaño durante toda su carrera. “Mi inteligencia intrapersonal”, “Homero” (dedicada a su padre), “Tirado en la Estación”, “No tengo ganas”, “Árbol de la vida”, “Me Gustas Mucho”, “Se fue al cielo” y “Volver a Casa” fueron algunos de los temas que completaron el primer bloque, previo a un intervalo de diez minutos.

En medio del show, Pity también se refirió a su situación judicial, lanzando una polémica reflexión: “¿Quién me va a juzgar, Dios? ¡A mí que soy Dios! Solo el universo me puede juzgar”, dijo entre lágrimas. Además, comentó sobre las restricciones judiciales que le impidieron tocar en Buenos Aires, remarcando lo significativo de presentarse en Córdoba: “Qué mejor que venir a Córdoba, al centro de la Argentina”.

“Una Vela” -junto a Felipe Barroso, que fuera su socio creativo y guitarrista en Intoxicados-, un homenaje a Blues Motel y “Caminando por las piedras” completaron el segundo bloque.

El último concierto de Álvarez había sido en noviembre de 2016 en Tandil -y desde entonces el músico ha atravesado diversos problemas, incluida una causa judicial que sigue en pausa.

Está acusado de asesinar a Cristian Díaz en 2018, pero el juicio fue suspendido en marzo de 2023 debido a que el Tribunal Oral en lo Criminal N°29 determinó que no estaba en condiciones psíquicas de enfrentarlo. La compleja situación judicial del artista, sumada a su enorme popularidad, lo convirtió en un fenómeno único.

En el futuro inmediato de Cristian Álvarez no hay conciertos ni grabaciones. Como anticipó José Palazzo en la previa del show, el martes deberá presentarse ante la justicia. A largo plazo resta saber qué otros capítulos tendrá la historia de Pity. ¿El guión de su vida tendrá otro giro inesperado?