Hay “Párense de Manos 4” el año que viene: Luquitas Rodríguez confirmó que habrá evento en 2026

“Párense de Manos” comenzó en una charla de amigos, en una idea sin fundamentos concretos y en un tópico para llenar una hora de aire de programa en una radio. Lo que jamás se esperaba es que esa concepción terminaría llenando un estadio, con récord de visualizaciones, e infinidad de interacciones virtuales en múltiples países.

La tercera edición del evento de boxeo-show alcanzó picos de entre 600 y 700 mil espectadores en simultáneo en la plataforma Kick, donde se transmitió la ceremonia. Además, el acontecimiento internacional contó con la presencia de más de 30 mil personas en la cancha de Huracán, que fue la anfitriona del Párense de Manos 3.

Gero Arias se impuso ante Tomás Mazza:

Después de largas batallas cargadas de emoción, golpes y euforia, el evento llegó a su pelea estelar. Por un lado Gero Arias, del otro Tomás Mazza, dos figuras del mundo de las redes sociales dispuestas a darlo todo en la batalla. Así las cosas, en un duelo sumamente cerrado, el influencer venció al streamer en una contienda que terminó con fallo dividido.

Lejos de extenderse con muchas palabras, ambos contenientes fueron breves al momento de pasar frente al micrófono. “Agradezco a Dios, a mi familia, a mi mamá. Que Dios los bendiga a todos”, expresó Mazza. Por su parte, Arias se mostró contento y habló de su próximo desafío: “Muy feliz de estar acá, agradecido de corazón con todos los que vinieron a verme. Quiero ir a representar a Argentina, Viruzz, sos el siguiente. Sean felices, gracias por todo esta noche”.

Pepi le ganó a Maravilla Martínez:

En un duelo sumamente parejo, que se definió por fallo dividido, el artista marcial mixto argentino mostró su talento y se llevó una contundente victoria luego de cuatro rounds de tres minutos. Al terminar el combate, el primero en hablar fue Maravilla Martínez, quien expresó su alegría por el evento: “El agradecido soy yo a todo el público. Soy afortunado, agradecido con todo el equipo de Párense de Manos, gracias a Pepi también, Hicimos bonito combate. Qué lindo es ser argentino”.

Por su parte, Pepi tomó el cinturón y habló de cara al público: “Quiero mandarle un beso a mi mujer Belén y a mi hija Aurora, la familia es lo más importante. Es lo más importante que un ser humano puede tener. Ustedes me regalaron una de las mejores noches de mi vida. Me dieron una gloria tremenda. Yo me siento parte de Paren la mano”.

Coker logró una contundente victoria ante el español Perxita por KO técnico:

En la recta final del evento, Coker se llevó los aplausos de todo el estadio de Huracán al imponerse ante el español Perxita por la vía del Knouckout técnico. El streamer argentino logró su triunfo en el tercer round, tomándose revancha de la derrota que había sufrido en la primera edición del evento ante Piti Fernández.

Flor Vigna se impuso ante Mica Viciconte en un duelo que reavivó su antigua rivalidad:

Entre golpes, caídas y mucha acción, Flor Vigna y Mica Viciconte reavivaron su antigua rivalidad protagonizando uno de los cruces más esperados de la jornada. Tras una batalla de tres rounds, la cantante se impuso ante la pareja de Fabián Cubero demostrando su experiencia sobre el ring. Cabe destacar que en la edición anterior, la bailarina había ganado su duelo por K.O.

“Párense de Manos 4”:

Finalizado el evento del pasado sábado por la noche en Huracán, el host Luquitas Rodríguez aseguró que habrá una cuarta edición del festival de peleas entre streamers y figuras públicas. La tanda de contiendas entre personas famosas de Internet volverá a desarrollarse el año próximo, con diferentes participantes, y probablemente nueva sede y formato.

“Contentísimo, fue muy difícil, pero la vara cada vez está más alta, tuvimos la suerte de poder romperla nuevamente, pero contento, ya está terminó el año. ¿Párense de Manos 4? Sí, claro“, sentenció Lucas Rodríguez, popular streamer argentino que se ocupó de la organización y conducción. Luego de once combates que salieron a la perfección, el ‘influencer’ se mostró realizado en conversación con la prensa.