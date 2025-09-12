Una mujer volvía a su casa y dos ladrones le pegaron para robarle la cartera

Una mujer fue atacada por dos delincuentes armados que la persiguieron, la golpearon y le robaron la cartera cuando regresaba a su casa después de descender de un colectivo, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió en Bolívar al 2300 y quedón registrado por las cámaras de seguridad de la zona. La víctima caminaba por la vereda cuando fue sorprendida por los ladrones, que la corrieron hasta alcanzarla y, a punta de pistola, la arrinconaron para quitarle el bolso.



En el forcejeo al ladrón se le cayeron objetos de valor de la cartera, pero los levantó rápidamente del piso y escapó corriendo junto a su cómpplice.

Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras para identificar a los delincuentes, que permanecen prófugos y son intensamente buscados.

Vecinos de la zona aseguraron que en esa cuadra ya se registraron varios ataques violentos y manifestaron su preocupación por el crecimiento de los hechos delictivos en el barrio.

La Matanza es el distrito del conurbano bonaerense que concentra los mayores índices de inseguridad, según los datos oficiales.