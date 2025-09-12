Con un drone "fantasma" detectaron a una familia narco que traficaba droga en lanchas en el Delta

En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), detuvieron a tres miembros de un clan familiar que comercializaban cocaína en embarcaciones en la zona del Tigre.

La investigación se inició en abril de este año, tras la detención en esa ciudad de un ciudadano boliviano que transportaba 40 kilos de clorhidrato de cocaína en una camioneta. En aquel procedimiento, realizado por la policía de la provincia de Buenos Aires, un cómplice de nacionalidad uruguaya —principal sospechoso de la causa— logró huir.

Ante este hecho, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado, Secretaría N° 1 de la Dra. Melanie Bauer, encomendó a la División Operaciones Federales de la PFA continuar con la investigación.

En las horas posteriores al hecho, los federales detuvieron a la pareja del prófugo uruguayo y a otro colaborador que participaba en el traslado de la droga hasta un apostadero naval en Rincón de Milberg. En esos procedimientos se secuestraron más de 2.700 pastillas de MDMA, una camioneta y un automóvil de alta gama, un equipo de comunicaciones HT y varias chapas patentes uruguayas adulteradas.

Fue así que mediante intervenciones telefónicas, el uso de drones V.A.N.T. y helicópteros, los investigadores detectaron un clan familiar dedicado al narcotráfico, liderado por un hombre que operaba junto con su hija y su yerno desde una guardería náutica del Delta del Tigre. Paralelamente, se estableció la conexión entre el líder de la organización y el ciudadano uruguayo prófugo, con quien coordinaba el transporte de drogas y a quien habría ayudado a escapar tras el hallazgo de los 40 kilos de cocaína.

Con el avance de la pesquisa, se identificaron siete domicilios vinculados a la banda, entre ellos, dos en las islas del Delta. De esta manera, el juzgado ordenó allanamientos en calles Exaltación de la Cruz, Balcarce, Washington, Callao, Gobernador Marcelino, así como en el Arroyo Surubí y en el Río Capitán. En estos procedimientos capturaron al cabecilla y dos de sus cómplices: su hija, encargada de timonear las lanchas, y el responsable del embarcadero náutico en Rincón de Milberg.

Durante los operativos, para los cuales se contó con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina, se secuestraron dos rifles de caza mayor con 73 municiones calibre 7,65, un revólver calibre 32, tres embarcaciones, una notebook, una camioneta, un automóvil de alta gama, 400 dólares, un GPS, 14 teléfonos celulares y diversa documentación de interés.

Los tres detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del juzgado interviniente por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, junto con los elementos incautados.